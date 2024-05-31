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新品　ポーランド 食器 マグカップ 花 ブルー ツェラミカ アルティスティチナ
商品番号 S69905821094
商品名

新品　ポーランド 食器 マグカップ 花 ブルー ツェラミカ アルティスティチナ
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

陶磁器の町として知られるポーランド南西部の町、ボレスワヴィエツを代表するポーランド食器（ポーリッシュポタリー）の老舗ブランド、ツェラミカアルティスティチナの食器シリーズ。ひとつひとつの作品が熟練職人によるハンドメイドです。温もりのある形や洗練されたデザイン、日常使用に適した高い品質と耐久性で、世界各国の家庭で使われています。こちらはふっくらした形が手に馴染む、可愛らしいマグカップです。オーブンOKなのでプリンを焼くこともできますよ♪電子レンジでホットミルクを楽しむ事も！サイズ：口径直径7.5cm高さ8.4cm容量：250ml素材・成分：ストーンウェア生産地：ポーランド電子レンジ○　食器洗浄機○オーブン○新品未使用です(⁠^⁠^⁠)
http://narcologia.ru/goods/reinforcement319199.html
http://narcologia.ru/goods/tenet497663.html
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