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6ピースティタイムセット
商品番号 R62442540085
商品名

6ピースティタイムセット
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ティカップ2客と、皿2枚のセット。カップと皿にバラの花がついていて、おしゃれです。使用する機会がなく、箱のままの保存でしたのできれいです。
http://narcologia.ru/goods/stepchild439052.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical944501.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney942349.html
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