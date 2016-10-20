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karimoku60(カリモク60) Kチェア 2シーターソファ
商品番号 F76314480096
商品名

karimoku60(カリモク60) Kチェア 2シーターソファ
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 18,706 円
在庫状況 あり

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商品詳細

karimoku60(カリモク60)のKチェア2シーターソファです。6〜7年ほど前のものですが、4年ほどは客室に置いていたのでごくたまに使用する程度でした。引っ掻き傷が左右の肘掛け部にありますので写真でご確認下さい。革部分には大きな汚れや破れはありません。使用上の細かい擦れはありますので、中古品とご理解頂ければと思います。匿名の梱包たのメル便でお送りする予定です。
http://narcologia.ru/goods/subtropical461101.html
http://narcologia.ru/goods/organization493362.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture412541.html
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