

未使用 陶玉 清水焼 青磁 氷裂 氷割 鉢 22cm 盛鉢 菓子鉢 京焼 ① 未使用 陶玉 清水焼 青磁 氷裂 氷割 鉢 22cm 盛鉢 菓子鉢 京焼 ①



未使用 陶玉 清水焼 青磁 氷裂 氷割 鉢 22cm 盛鉢 菓子鉢 京焼 ① 未使用 陶玉 清水焼 青磁 氷裂 氷割 鉢 22cm 盛鉢 菓子鉢 京焼 ①



未使用 陶玉 清水焼 青磁 氷裂 氷割 鉢 22cm 盛鉢 菓子鉢 京焼 ① 未使用 陶玉 清水焼 青磁 氷裂 氷割 鉢 22cm 盛鉢 菓子鉢 京焼 ①



未使用 陶玉 清水焼 青磁 氷裂 氷割 鉢 22cm 盛鉢 菓子鉢 京焼 ① 未使用 陶玉 清水焼 青磁 氷裂 氷割 鉢 22cm 盛鉢 菓子鉢 京焼 ①



未使用 陶玉 清水焼 青磁 氷裂 氷割 鉢 22cm 盛鉢 菓子鉢 京焼 ① 未使用 陶玉 清水焼 青磁 氷裂 氷割 鉢 22cm 盛鉢 菓子鉢 京焼 ①



未使用 陶玉 清水焼 青磁 氷裂 氷割 鉢 22cm 盛鉢 菓子鉢 京焼 ① 未使用 陶玉 清水焼 青磁 氷裂 氷割 鉢 22cm 盛鉢 菓子鉢 京焼 ①



未使用 陶玉 清水焼 青磁 氷裂 氷割 鉢 22cm 盛鉢 菓子鉢 京焼 ① 未使用 陶玉 清水焼 青磁 氷裂 氷割 鉢 22cm 盛鉢 菓子鉢 京焼 ①



未使用 陶玉 清水焼 青磁 氷裂 氷割 鉢 22cm 盛鉢 菓子鉢 京焼 ① 未使用 陶玉 清水焼 青磁 氷裂 氷割 鉢 22cm 盛鉢 菓子鉢 京焼 ①



未使用 陶玉 清水焼 青磁 氷裂 氷割 鉢 22cm 盛鉢 菓子鉢 京焼 ① 未使用 陶玉 清水焼 青磁 氷裂 氷割 鉢 22cm 盛鉢 菓子鉢 京焼 ①



未使用 陶玉 清水焼 青磁 氷裂 氷割 鉢 22cm 盛鉢 菓子鉢 京焼 ① 未使用 陶玉 清水焼 青磁 氷裂 氷割 鉢 22cm 盛鉢 菓子鉢 京焼 ①



未使用 陶玉 清水焼 青磁 氷裂 氷割 鉢 22cm 盛鉢 菓子鉢 京焼 ① 未使用 陶玉 清水焼 青磁 氷裂 氷割 鉢 22cm 盛鉢 菓子鉢 京焼 ①



未使用 陶玉 清水焼 青磁 氷裂 氷割 鉢 22cm 盛鉢 菓子鉢 京焼 ① 未使用 陶玉 清水焼 青磁 氷裂 氷割 鉢 22cm 盛鉢 菓子鉢 京焼 ①



未使用 陶玉 清水焼 青磁 氷裂 氷割 鉢 22cm 盛鉢 菓子鉢 京焼 ① 未使用 陶玉 清水焼 青磁 氷裂 氷割 鉢 22cm 盛鉢 菓子鉢 京焼 ①



未使用 陶玉 清水焼 青磁 氷裂 氷割 鉢 22cm 盛鉢 菓子鉢 京焼 ① 未使用 陶玉 清水焼 青磁 氷裂 氷割 鉢 22cm 盛鉢 菓子鉢 京焼 ①



未使用 陶玉 清水焼 青磁 氷裂 氷割 鉢 22cm 盛鉢 菓子鉢 京焼 ① 未使用 陶玉 清水焼 青磁 氷裂 氷割 鉢 22cm 盛鉢 菓子鉢 京焼 ①

清水焼陶玉の青磁氷割鉢未使用品です。シックなグレー地に氷裂紋様が美しい器ですので人参や葉物野菜などの色が映えます。菓子皿としても。食器のコレクションが大好きな家族が断捨離のため色々と手放す事にした内の一つです。未使用品ですが随分前に入手したものですので箱にはテープ跡等の汚れがございます。完璧を求める方はご遠慮くださいませ。直径約22cm高さ約7cm※こちらはもう一点同じものがございます のでそちらもご覧になってください。当ショップの食器は下記より検索頂けます。#たら2の食器他にも和洋食器、雑貨等多数出品しております。