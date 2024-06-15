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肥後一畳屋 ミニ畳 くまモン 11枚セット
商品番号 D32791871019
商品名

肥後一畳屋 ミニ畳 くまモン 11枚セット
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

肥後一畳屋の畳のミニ畳です。畳のヘリがくまモン柄になっています。サイズ畳／幅1.7cm横18cm縦18cm目立つ傷汚れはありませんが、畳にヤケのような跡があります。中古品ですのでご理解お願い致します。#ミニ畳#インテリア#セット#昭和レトロ#くまモン#肥後一畳屋#和風#置物
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