肥後一畳屋 ミニ畳 くまモン 11枚セット

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商品詳細
肥後一畳屋の畳のミニ畳です。畳のヘリがくまモン柄になっています。サイズ畳／幅1.7cm横18cm縦18cm目立つ傷汚れはありませんが、畳にヤケのような跡があります。中古品ですのでご理解お願い致します。#ミニ畳#インテリア#セット#昭和レトロ#くまモン#肥後一畳屋#和風#置物
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