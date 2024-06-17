A173 フラワーアメジスト　クラスター 水晶さざれ石　3点セット

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商品スペックフラワーアメジストクラスターサイズ:約56×42×34mm重さ:91g産地:ブラジルブラジル産 水晶さざれ石 100g木皿付き☆無言購入、即購入も歓迎します。☆天然石のため、表面に目立たない程度の凹み・傷・クラックインクルージョンがございます。☆原石好きな方にもオススメです。◆備考アメジストは日光に弱いです。紫外線によって退色する性質があります。設置する場所については、何カ月も直射日光の当たる場所に置くのは避けることを推奨いたします。