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ウェッジウッド　ジャスパー　デミタス　カップ\u0026ソーサー　2客
商品番号 H39674883188
商品名

ウェッジウッド　ジャスパー　デミタス　カップ\u0026ソーサー　2客
ブランド名 ウェッジウッド
特別価格 税込 1,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お皿/お椀/デザート食器···ペア(2つ)カラー···ブルーグラス/カップ/酒器···コーヒーカップ＆ソーサーウェッジウッドWEDGWOODデミタスカップ　ソーサー2客
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