ヤナカーン　ウッドペッカー

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商品詳細
木にとまった鳥のモチーフになります。本体のサイズ約W8×9D×H17㎝重さ約250gYARNNAKARN（ヤナカーン）はタイ在住のアーティストによる近代的セラミックアートブランドです。タイ全土の様々な土を配合して作られています。柔らかい見た目から、ちょっと毒のあるものまで様々。鳥や動物、自然をモチーフとした個性的な作品が多く、インテイリアのアクセントにもなり見ていて飽きません。予約購入しましたが、我が家の雑貨にはあまり馴染まず、出品することにしました。購入日6月30日本体価格4180円購入時の送料750円実物は4.5枚目の画像になります。#アスティエドヴィラット#astierdevillate#アートピース#hpdeco#hpfrance#kuhnkeramik#クーンケラミック#ジョンデリアンカラー···グレーテイスト···アンティーク・クラシック、シャビーシック、北欧、北欧モダン素材···陶器・磁器
http://narcologia.ru/goods/stealth203776.html
http://narcologia.ru/goods/unusable812174.html
http://narcologia.ru/goods/pompous860823.html
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YARNNAKARN（ヤナカーン） – – Cs Atelier ONLINE STORE
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