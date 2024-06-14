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ヘーゼルアトラス　ブラックドット　タンブラー
商品番号 G91838692118
商品名

ヘーゼルアトラス　ブラックドット　タンブラー
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 1,656 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヘーゼルアトラスブラックドットタンブラーこちらはクリアではなくミルクガラス製の方です。ミルクガラスのブランド、ヘーゼルアトラスのもの。元からヴィンテージですので写真のような感じです。自分が購入してからは清掃して(水垢や黄ばみはほぼありませんツヤもあります)飾めて眺めるだけです。サイズH13×直径7.2アメリカ1950〜1960年代製貴重なものです、お値下げご遠慮くださいませ。#アメリカンヴィンテージ#ファイヤーキング#ミルクガラス#ポルカドット#ミッドセンチュリー#古着#コーヒーカップ
http://narcologia.ru/goods/waveform175217.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild842052.html
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