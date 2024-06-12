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高松張子　だるま
商品番号 I18978808334
商品名

高松張子　だるま
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 1,924 円
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商品詳細

高松張子　だるま　約17～18センチほど。経年の若干のヒビ、傷等見受けられますが、飾って観賞するには問題ないと思います。コレクターの方へおゆずりいたします！同梱やリピーターの方はお気持ちばかりお値引きいたします(^^)お気軽にコメントくださいませ！
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