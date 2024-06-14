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キャサリンホワイト 絵画 イギリス アート 壁掛け 美術 花 雑貨 インテリア
商品番号 C67027055319
商品名

キャサリンホワイト 絵画 イギリス アート 壁掛け 美術 花 雑貨 インテリア
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 1,961 円
在庫状況 あり

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商品詳細

＝☆★☆★☆＝キャサリンホワイトの絵画ですイギリスの女性作家画像に詳しい内容が書かれております色んなテイストのお部屋や玄関にマッチするオシャレな絵画そのまま壁掛け可能な絵ですゲル加工は、絵の表面を特殊な透明ゲルを使って、凹凸加工を施し、油絵のような質感を出しています【サイズ】W20cmH30cm厚み2.5cm素人採寸のため多少の誤差はご了承下さい●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○新品・中古自宅保管のため、気になる方や完璧をお求めの方ははお控えくださいご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ壁飾りの種類···その他
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