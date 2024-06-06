- ホーム
- >
- インテリア・住まい・小物
- >
- インテリア小物
- >
- 置物
- >
- 北海道アイヌの手彫りニポポ
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
アイヌの手彫りニポポニポポとは、アイヌ語で「木の人形」の意味があり、手元に置くと幸福をもたらすとされているそうです。北海道白老町を訪ねた際に現地で購入しました。とても丁寧に作られており、また芸術的価値のある作品と思っております。購入場所：白老ポロトコタン購入日：昭和58年10月12日①男性：体高：約41cm、縦体長：約14cm、横体長：約14cm 重さ：約2.2kg＊製作者のネームが彫刻されてます。＊経年変化による干割れが頭部に中る木口付近に数ヶ所あります。（写真4左側、男性の頭部参照）②女性：体高：約41cm、縦体長：約14cm、横体長：約14cm 重さ：約2kg③台座：縦：20cm、横：39.5cm、厚さ：3.3cm 重さ：約1.2kg購入日と購入場所が彫刻されてます。出処や作者がしっかりた作品です。
http://narcologia.ru/goods/response471342.html
http://narcologia.ru/goods/seamless279329.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful380451.html
北海道 アイヌ 木彫りのニポポ人形 大
Vintage Used アイヌの郷土玩具 夫婦木彫り ニポポ人形 北海道 網走 ...
北海道 アイヌ 木彫りのニポポ人形 大
アイヌ木彫り人形・ニポポ人形・夫婦ペア・No.200802-66・梱包サイズ80
Vintage Used アイヌの郷土玩具 夫婦木彫り ニポポ人形 北海道 網走 ...
作品 ニポポ 木彫り人形
Vintage Used アイヌの郷土玩具 夫婦木彫り ニポポ人形 北海道 網走 ...
Q446] アイヌ 木彫りニポポ人形 約42.5cm 夫婦 ペア 男女 北海道 木 ...
網走刑務所 北海道 樺太アイヌ ニポポ人形 木彫り 置物 高さ20cm [木彫 ...
Amazon | ニポポ人形夫婦こけし克巳作ペア北海道アイヌこけしアイヌ ...
作品 ニポポ 木彫り人形
北海道 アイヌ ニポポ人形 木彫り 置物 民芸品 【限定セール！】 380円 ...
Amazon | 80s北海道アイヌ郷土玩具ニポポ人形天地光作木彫り人形置物 ...
http://narcologia.ru/goods/response471342.html
http://narcologia.ru/goods/seamless279329.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful380451.html
北海道 アイヌ 木彫りのニポポ人形 大
Vintage Used アイヌの郷土玩具 夫婦木彫り ニポポ人形 北海道 網走 ...
北海道 アイヌ 木彫りのニポポ人形 大
アイヌ木彫り人形・ニポポ人形・夫婦ペア・No.200802-66・梱包サイズ80
Vintage Used アイヌの郷土玩具 夫婦木彫り ニポポ人形 北海道 網走 ...
作品 ニポポ 木彫り人形
Vintage Used アイヌの郷土玩具 夫婦木彫り ニポポ人形 北海道 網走 ...
Q446] アイヌ 木彫りニポポ人形 約42.5cm 夫婦 ペア 男女 北海道 木 ...
網走刑務所 北海道 樺太アイヌ ニポポ人形 木彫り 置物 高さ20cm [木彫 ...
Amazon | ニポポ人形夫婦こけし克巳作ペア北海道アイヌこけしアイヌ ...
作品 ニポポ 木彫り人形
北海道 アイヌ ニポポ人形 木彫り 置物 民芸品 【限定セール！】 380円 ...
Amazon | 80s北海道アイヌ郷土玩具ニポポ人形天地光作木彫り人形置物 ...