現代アート　置物2個セット

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銅像？鉄製？わかりませんが、金属のオブジェです。父のコレクションです。いくらで購入したものかは分かりません。父曰く、アート作品は、この額をだしても欲しいと自分で思えれば、その値段だそうで、騙されたなどは無いそうです。で、いつも教えてくれませんでした。背もたれの長い椅子人が2人くっついている像 こちらはつるんとした黒いものですが、よく見ると小傷あります。２つの値段です。バラの値段は椅子 10000円人 4500円です。#アート #銅像 #オブジェ #美術館 #ブロンズ像 #アンティーク #インテリア #ヨーロッパ #芸術 #骨董