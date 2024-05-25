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ミュゼ ダイヤモンドローズ ROSE GALLERY
商品番号 P45997630674
商品名

ミュゼ ダイヤモンドローズ ROSE GALLERY
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 8,170 円
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商品詳細

ROSEGALLERY銀座にて購入。定価38,500円の高級ブリザードフラワーになります。W13×D13×H11cm内容：プリザーブドフラワー（ダイヤモンドローズ）／アクリルケース本物のダイヤモンドが織りなす上品な輝き希少な天然ダイヤモンドとラメがローズにプレミアムな輝きをプラス。天然ダイヤモンドが光を四方に分散させながら輝くため、上品な本物の輝きが生まれます。#Rosegallery#rose#preservedflower#flower#red#ローズギャラリー#ローズ#薔薇#バラ#プリザーブドフラワー#花#レッド#結婚#プロポーズ#誕生日#贈り物AMOROSA.ブリザードフラワープレゼント誕プレ記念日
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