グスタフスベリ　スタッキングマグ2点セット

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商品詳細
小ぶりでスタッキングできるオシャレなスウェーデンブランドのマグです。デッドストックのものになります。自宅保管をご了承の上お買い上げください。サイズ直径7.5㎝高さ6.5㎝カラー···ホワイトグラス/カップ/酒器···ペア(2つ)素材···陶磁器(セラミック)#北欧#スウェーデン#ダスクスベリ#ペアマグ
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