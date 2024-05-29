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グスタフスベリ　スタッキングマグ2点セット
商品番号 A43096013451
商品名

グスタフスベリ　スタッキングマグ2点セット
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 1,634 円
在庫状況 あり

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商品詳細

小ぶりでスタッキングできるオシャレなスウェーデンブランドのマグです。デッドストックのものになります。自宅保管をご了承の上お買い上げください。サイズ直径7.5㎝高さ6.5㎝カラー···ホワイトグラス/カップ/酒器···ペア(2つ)素材···陶磁器(セラミック)#北欧#スウェーデン#ダスクスベリ#ペアマグ
http://narcologia.ru/goods/perpetual916546.html
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