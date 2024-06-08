希少◆其泉 有田焼　染錦 古伊万里 梅紋　羽子板　箸置き　縁起物　5客　共箱付き

ご覧いただきありがとうございます＊*˚有田焼 賞美堂 其泉窯染錦古伊万里梅紋 吉祥文様羽子板 箸置き 5客サイズ(約) 長さ6.4～6.5cm 高さ1.2cm羽子板形の華やかな箸置きです。 魔除けの意味を持つ羽子板に、春の訪れを告げる梅と平和を願う青海波、大変縁起の良い絵柄です。お正月やおもてなしなどに。こちらは希少な廃盤品になります。未使用で保管しておりました。光を当てて見ますと、僅かなスレが見られる場合がございます。1客のサイドに微細なチップが見られますが目立たない程度かと思います（画像8枚目1.5ミリ程） 自宅保管品にご理解の程よろしくお願いいたします。共箱は経年の汚れ等ございますのでご了承ください。花柄花模様和食器 有田焼古伊万里 波佐見焼九谷焼 美濃焼幸楽窯庫山窯其泉窯香蘭社龍峰窯青藍窯 深川製磁林九郎窯カトラリーカトラリーレスト小皿小鉢カラー...レッド/グリーン素材...陶磁器(セラミック)お皿/お椀/デザート食器...セット(3つ以上)



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