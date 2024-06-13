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- ★有田焼★深川製磁★紫なでしこ飯碗★ 破魔オマケ付き★
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商品詳細
ご覧頂きましてありがとうございます(*^▽^)/★*☆♪★有田焼窯元、宮内庁御用達窯深川製磁☆紫なでしこ飯碗です。★紫色の吹墨になでしこの可愛い飯碗です。★色合いは4枚目画像が近いです。★電子レンジOK★★アウトレット品で中に鉄粉が有りますが他色合いとかは綺麗です。ご理解頂いた上でのご購入をお願いいたしますm(__)m★他にも深川製磁を出展しておりますのでご覧下さい☆★お手数ですがプロフィール必読お願い致しますm(__)m#有田焼#深川製磁#香蘭社#アサガオ#マグカップ#フリーカップ#源右衛門#今右衛門#柿右衛門#古伊万里#たち吉#大倉陶苑#マイセン #ロイヤルコペンハーゲン#染付け#様式美 #飯碗 ＃食器 ＃お皿/お椀/デザート食器...ご飯茶碗素材...陶磁器(セラミック)切子/焼き物ブランド...有田焼
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