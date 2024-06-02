ジラソル(ミルキークォーツ) エッグ 天然石

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商品詳細
発光しているかのようなジラソルの美しい卵です。丸玉やフリーフォームのミルキークォーツはよくありますが、卵型は意外と日本で出回っていません。こちらも海外のショップで購入しました。約40×27mm重量不明新品未使用大切にしてくださる方に。価格交渉不可です。ご縁をお待ちしています。
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