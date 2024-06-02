盆栽風の桃の木の置物です。サイズ 高さ 約45cm横 約45cm 奥行 約20cm 重さ 10.65kg 桃の数 18個 花の数 ４個たわわに実る桃の木桃は魔除け、厄除け、恋愛運、愛情運などに良いとされ、縁起物として飾って楽しんでいました。お部屋に飾ると結構な存在感で、部屋が明るくなるようです。素人保管、長期保管にご理解頂ける方のみご購入お願いします。即購入◎種類...風水素材...石材高さ...40～49.9cm



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