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桃の木置物縁起物
商品番号 O86585515085
商品名

桃の木置物縁起物
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 8,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

盆栽風の桃の木の置物です。サイズ　高さ　約45cm横　　約45cm　　　　奥行　約20cm　　　　重さ　10.65kg　　　　桃の数　18個　　　　花の数　４個たわわに実る桃の木桃は魔除け、厄除け、恋愛運、愛情運などに良いとされ、縁起物として飾って楽しんでいました。お部屋に飾ると結構な存在感で、部屋が明るくなるようです。素人保管、長期保管にご理解頂ける方のみご購入お願いします。即購入◎種類...風水素材...石材高さ...40～49.9cm
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