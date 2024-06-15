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リヤドロ LLADRO ナオ NAO 陶器人形　置物　少女　貴婦人
商品番号 Y79744475988
商品名

リヤドロ LLADRO ナオ NAO 陶器人形　置物　少女　貴婦人
ブランド名 リヤドロ
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最終値下げです。【まずプロフィールをお読み下さいますようお願い申し上げます。】世界的なスペインのポーセリンメーカー、リアドロLLADRO社の姉妹ブランドである、ナオNAOの陶器人形です。上品な顔立ちの少女です。スペインで購入した正規品です。サイズ：高さ約34cmｘ奥行約11cmｘ横幅約9cm本体を振ると音がします。これは底に穴を開けた際に内側に入り込む破片の音で、欠陥ではありません。状態は非常に良いですが、こちらは飾り棚に飾っていた自宅保管品になりますので、目立った傷や汚れなしにしました。細かい事が気になる方は購入をお控え下さい。即購入OKです。元箱はありませんので、商品発送には再利用のダンボールを使用します。丁寧な梱包を心掛けますが、完璧、綺麗な梱包を望まれている方は、購入をお控え下さい。気になる点等ありましたら、お気軽に質問お願いします。
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