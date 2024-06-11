新品 希少 HTC BLACK ZIP レザーWALLET 海外正規品

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画像の商品HTCLONGWALLETアメリカ大人気レザーブランド一番人気のターコイズを贅沢に使用した希少モデルHTCのラウンドジッパーウォレットです。ジッパーにはTALONジップを使いヴィンテージ好きも納得の仕上がりになっています。カード入れ6カ所、札入れ2カ所、小銭入れ1カ所となります。-MadeinUSA-FREESIZE(横20cm×縦10cm)大変良い品ですので長年愛用していただけます。カラー /black素材 /レザー送料込みですのでお値引き無しです。即購入OK