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新品 希少 HTC BLACK ZIP レザーWALLET 海外正規品
商品番号 E18035829369
商品名

新品 希少 HTC BLACK ZIP レザーWALLET 海外正規品
ブランド名 Evital
特別価格 税込 27,854 円
在庫状況 あり

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商品詳細

画像の商品HTCLONGWALLETアメリカ大人気レザーブランド一番人気のターコイズを贅沢に使用した希少モデルHTCのラウンドジッパーウォレットです。ジッパーにはTALONジップを使いヴィンテージ好きも納得の仕上がりになっています。カード入れ6カ所、札入れ2カ所、小銭入れ1カ所となります。-MadeinUSA-FREESIZE(横20cm×縦10cm)大変良い品ですので長年愛用していただけます。カラー　/black素材　/レザー送料込みですのでお値引き無しです。即購入OK
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