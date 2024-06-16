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カステルバジャック ピッコロ 二つ折り財布 022614 ブラック
商品番号 W61940579675
商品名

カステルバジャック ピッコロ 二つ折り財布 022614 ブラック
ブランド名 カステルバジャック
特別価格 税込 7,546 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらから私の出品しているカステルバジャックの商品が確認できます　↓　　　　↓　　　　↓#いぬのカステルバジャック出品ブランド名：CASTELBAJAC/カステルバジャック商品名：ピッコロ 二つ折り財布商品コード：022614サイズ：幅10.5cm×高さ9cm×マチ2.7cm色：ブラック品物の状態■正規ライセンス品■新品■素材：型押し牛革仕様：札入れ×22層式ボタン留め小銭入れ×1カードポケット×4フリーポケット×3商品についてご不明なことがございましたら、お問い合わせ下さい。#カステルバジャック#CASTELBAJAC#バッグ#ショルダーバッグ#トートバッグ#リュックサック#メンズファッション#レディースファッション#レザー#キャンバス#コラボレーション#デザインバッグ#ビジネスバッグ#トラベルバッグ#スーツケース#ウエストバッグ#ボストンバッグ#クラッチバッグ#カジュアルバッグ#フェスバッグ#小物入れ#オーガナイザー#ポーチ#財布#キーホルダー
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