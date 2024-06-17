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FENDI ズッカ柄 二つ折り財布
商品番号 J81644042486
商品名

FENDI ズッカ柄 二つ折り財布
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 12,650 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご観覧頂きありがとうございます！\\(ˆoˆ)/カラー⇒ブラウンxイエロー素材⇒レザーサイズ⇒約W12×H9.5×D2cm仕様⇒オープン開閉式　　　札入れ×1、カードポケット×4　　　ポケット×2購入先⇒オークネット付属品⇒なし出品している商品はブランドオークションにて購入したお品になります!!購入前に鑑定もされている正規品となりますのでご安心下さい!!(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)あくまでも中古品である事をご了承の上質問等ございましたらお気軽にコメント頂ければ幸いです!!‪('ω'و(و\"お値下げも可能ですが即決価格を教えて頂けるとスムーズにお取り引き出来るかと思います!!値下げ交渉ですが、常識の範囲内でお願いします!!ごゆっくりご覧下さい!!‎(՞ܸ..ܸ՞)\"❤️E-5844
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