（旧タグ）BOTTEGA VENETAのメンズ黒財布

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商品詳細
カラー···ブラック柄・デザイン···モザイク財布形···二つ折り素材···本革10年以上前のヴィンテージ（旧タグ）BOTTEGAVENETAのメンズ黒財布です。使用感はありますが大事に、時折使っていました。とはいえ傷や汚れがあります。（気になる方はご遠慮ください）旧ロゴにこだわりのある方には特におすすめです。
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