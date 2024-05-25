【定価　19800円　新品未使用】Paul Stuart ネクタイ　ストライプ

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商品詳細
◯付属品なし◯サイズ 大剣先 8.6cm 小剣先 4.8cm◯素材 シルク100%◯状態 新品未使用◯配送 簡易包装にて1〜2日にて発送いたします。◯注意事項 こちらは1点ものにつき、返品・交換はすり替え防止の為、受け付けておりません。予めご了承ください。N03
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