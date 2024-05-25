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【定価　19800円　新品未使用】Paul Stuart ネクタイ　ストライプ
商品番号 R82453459096
商品名

【定価　19800円　新品未使用】Paul Stuart ネクタイ　ストライプ
ブランド名 ポールスチュアート
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◯付属品なし◯サイズ　大剣先　8.6cm　　　　　小剣先　4.8cm◯素材　シルク100%◯状態　新品未使用◯配送　簡易包装にて1〜2日にて発送いたします。◯注意事項　こちらは1点ものにつき、返品・交換はすり替え防止の為、受け付けておりません。予めご了承ください。N03
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