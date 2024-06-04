ナイキ エアマックス1 バキュームテクノロジー クイックストライク

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商品詳細
ナイキエアマックス1バキュームテクノロジークイックストライクビジブルエアを初めて搭載したランニングシューズ\"エアマックス1\"のオリジナルは1987年に発売されました。ナイキエアの容量を最大化するため、着地時に変形したエアバッグをサイド方向に逃がすという機能的アプローチから開発がスタート。デザインを手掛けたティンカー・ハットフィールドは、フランス・パリ4区にあるポンピドゥー・センターからデザインインスピレーションを受けたと言います。#NIKE#AirMax#AirMax90Leather素材···本革履き口···紐カラー···グリーンスニーカー型···ローカット
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