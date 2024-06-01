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新品　アディダス　nmd r1 pk stlt PK 27センチ
商品番号 W37875443620
商品名

新品　アディダス　nmd r1 pk stlt PK 27センチ
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 2,484 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#jeansmania←の他の出品物はこちら！AdidasのNMD　R1　STLT　PKです。新品未使用品です。サイズは27センチ。紫とピンクがメインカラーとなります。2018年頃発売で定価は27000円位だったと思います。履こうと思って購入しましたが、結局履かずなのでお譲りします。■お得な「フォロー割引」始めました。当アカウントをフォローしてもらうと、割引させて頂きます。ご購入前に、コメント欄にて「フォローしました」とご報告くださいませ。・2000円以下→100円オフ・2000〜4999円→200円オフ・5000円以上→500円オフ【注意点】ご購入後の変更はできかねます。必ず、ご購入前にコメントお願いします。メインカラー...パープルスニーカー型...ローカット(Low)
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