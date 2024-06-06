新品未使用　Maison Margiela 23SSメンズ二つ折り財布

～最終価格です～メゾン・マルジェラ(MaisonMargiela)新品23SSメンズ二つ折り財布ご覧いただきありがとうございます。1988年にパリで創業された「MAISONMARGIELA」。流行に左右されないシンプルかつ洗練されたデザインが男女問わず世界中で支持されている人気ブランドです。▽商品紹介ゴートスキンのソフトな質感と艶が美しい本格仕様の二つ折り財布です。前面にはメゾンマルジェラを象徴するホワイトステッチがあしらわれています。カードポケットは6枚分あり、小さいながらも機能的な作りなっています。定番ブラックで男女ともに長くご愛用いただけます。自分用にはもちろん、プレゼントにもおすすめです♪FARFECH参考価格 63300円◇詳細◇【メーカー】MaisonMargiela【型番】SA1UI0009P4806T8013【生産国】madeinITALY【商品名】二つ折り財布【カラー】ブラック【サイズ・重さ】(約)縦：10.5cm横：8.5cmマチ：2cm本体重さ：72g※素人採寸の為、若干の誤差がある場合がございます。【素材】本体:やぎ革100％裏地:レーヨン100％【仕様】ファスナー式小銭入れ×1/内側：札入れ×1、カードポケット×6、その他×2日本の千円札〜一万円札が入る事を確認済みです。【付属品】本体+箱+カード2枚/画像の物が全てです＊海外輸入品のため、箱に汚れや傷があります。本体に影響はありません。▽その他・大手百貨店より購入している100%正規商品になります。・新品未使用品になります。



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