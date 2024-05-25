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シャネル　ネクタイ　ネイビー　新品未使用
商品番号 F21953401805
商品名

シャネル　ネクタイ　ネイビー　新品未使用
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 1,731 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用美品格安以前、海外旅行でシャネルの店で購入しました。手触りの良い生地です。シルク100%大切に保管していましたが、折り畳んでいたので、折り目がありますが元に戻ります。（写真にアップしてます）剣先幅8.7㎝紙袋有りますが、少し痛んでいます。クロネコヤマトのコンパクトボックスで発送させて頂きます。#シャネル#CHANEL#ネクタイ#メンズ小物
http://narcologia.ru/goods/traverse460826.html
http://narcologia.ru/goods/influenza354793.html
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