シャネル　ネクタイ　ネイビー　新品未使用

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商品詳細
新品未使用美品格安以前、海外旅行でシャネルの店で購入しました。手触りの良い生地です。シルク100%大切に保管していましたが、折り畳んでいたので、折り目がありますが元に戻ります。（写真にアップしてます）剣先幅8.7㎝紙袋有りますが、少し痛んでいます。クロネコヤマトのコンパクトボックスで発送させて頂きます。#シャネル#CHANEL#ネクタイ#メンズ小物
http://narcologia.ru/goods/traverse460826.html
http://narcologia.ru/goods/influenza354793.html
http://narcologia.ru/goods/troupe217211.html
CHANEL シャネル ネクタイ ココマーク 黒/ネイビー シルク100％ 新品未使用
新品未使用】CHANEL シャネル ネクタイ 総柄 ネイビー | labiela.com
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新品未使用】CHANEL シャネル ネクタイ 総柄 ネイビー | labiela.com
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