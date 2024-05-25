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バックル MONTANA SILVERSMITHS ベルトJUN COMPANY
商品番号 R32435187266
商品名

バックル MONTANA SILVERSMITHS ベルトJUN COMPANY
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 2,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド名】バックル↓MONTANASILVERSMITHS(モンタナシルバースミス)ベルト↓JUNCOMPANYジュンカンパニー【ベルト実寸サイズ】最小穴：85cm　最大穴：95cm※平置き素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。【コンディション】used品。バックルは特に目立つ傷や汚れなし。ベルトはいい感じにやれてます。ヒビも色合いもかっこいいです。※古着にご理解のある方のみご購入下さい。■注意事項①色加工せず写真を載せておりますが、スマホ撮影なので色合いが相違する場合が御座います。また、表示環境でも色合が相違する場合が御座います。②梱包は簡易梱包になります。また、小さく折り畳んで梱包する場合がございます。③中古品になりますので、汚れやキズ等ある場合がございます。完璧な商品をお求めの方、神経質な方はご入札をご遠慮下さい。④素人検品のため、見落としたキズや汚れがあるかもしれません。中古品につきご了承下さい。⑤写真に写っている物が全てとなります。⑥配送の時間指定はこちらでは受け付けておりません。⑦アイロンがけはしておりませんのでシワがある場合がございます。ご了承下さい。◯コメントなしの即購入OKです。◯他にもメンズ、レディース問わず服メインで出品しているので、是非見て行って下さい！検索用↓MONTANASILVERSMITHSモンタナシルバースミスJUNCOMPANYジュンカンパニーベルトバックルウエスタン(F072)
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