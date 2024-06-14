needles ベルト　ブラウン　茶色　レザー　本革　ウエスタン

期間限定値下げ中！！即購入OKです！☆かなり人気商品で、もう扱っているところは少ないかと！！ぜひこの機会に！^_^使用回数は2,3回ほどです！新しいものを最近買ったので使う機会がなく、出品させていただきました。-サイズ(cm)ウエスト75cmの僕がつけて、1番きついところに止められる余裕があるサイズ感です！シンプルなのですごく使い勝手が良いです！ブラウンなのでデザイン面でも様々な洋服に合わせやすいです！注意事項!!ご購入後の返品・サイズ交換等は受付致しませんのでご了承ください。撮影環境などにより写真上の商品の色が実物と若干異なる場合もございますので御了承下さい。自宅保存のため、気になされる方はご購入はお控えください。お客様からのご入金、決済完了確認後、即日発送させて頂きます。素材···本革カラー···ブラウン



NEEDLES（ニードルス）



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