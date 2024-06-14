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エドハーディ　ベルト　レザー　ゴールド　ドクロ　スカル　バラ　薔薇　刺繍
商品番号 Q45568057002
商品名

エドハーディ　ベルト　レザー　ゴールド　ドクロ　スカル　バラ　薔薇　刺繍
ブランド名 エドハーディー
特別価格 税込 3,314 円
在庫状況 あり

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商品詳細

当日\u0026翌日にすぐ発送！即購入大歓迎です！値段交渉も受け付けますのでお気軽にコメント下さい。☟他にもセレクトした商品を出品しております☟#まるめっこセレクトショップ☟セレクト衣料はこちらから☟#まるめっこ古着屋■サイズ表記：M革製です。バックルは金属で宝石風でガーネットの様な装飾がされています。表面のゴールドに少し剥げがあります。■注意点出品している商品は古着、オールド品、ヴィンテージ品が主になります。多少の小キズ・スレ・汚れ等見落としてしまう場合があります。状態に関しては写真をご参照下さい。ご理解の上、ご購入をお願い致します。
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