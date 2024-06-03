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ボッテガヴェネタ オーガナイザー トラベルケース 長財布 ラウンドジップ グレー
商品番号 Q61378346308
商品名

ボッテガヴェネタ オーガナイザー トラベルケース 長財布 ラウンドジップ グレー
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 7,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#元アパレル店員Kの財布一覧　はこちら○アイテムBottegaVenetaボッテガべネタトラベルケース　オーガナイザー　長財布ロングウォレットラウンドジップラウンドファスナーイントレチャート灰色　グレー　カーキ　深緑レザーメンズレディースユニセックス男女兼用　wallet持ち手あり　riri社製ジップトラベルケースドキュメントケースハンドバッグシリアル番号169730V46511000○サイズタテ12cmヨコ21.5cmマチ2cmハンドル16〜30cm○仕様小銭入れ×1札入れ×2カード入れ×7オープンポケット×1○状態目立った傷や汚れ等も少ない為まだまだ長くご愛用いただけるかと思います◎○カラー灰色/グレー（少しカーキの色が混じっているグレーです）○素材レザー　本革○付属品なし○USED品について※自宅保管、素人検品、素人寸法の誤差また、革製品独自の小傷や一度人の手に渡っているものなので、古着にご理解がない方は購入をお控えください。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○購入元ブランドリユース店質屋・古物市場・ストア商品ブランドオークション大手ECサイトリサイクルショップ#元アパレル店員Kの財布一覧　はこちら管理番号K0731-11-238-380
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