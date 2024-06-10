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ロエベ　バイフォールド コインウォレット（ソフトグレインカーフ）
商品番号 E41655470668
商品名

ロエベ　バイフォールド コインウォレット（ソフトグレインカーフ）
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 15,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

代用の財布として1ヶ月ほど使用しましたが、本命のものを購入したので、出品しました。箱付きの美品です。色:ブラックカラー詳細:パラジウム素材:ソフトグレインカーフ重さ:0.08kg高さ（cm）:9.8幅（cm）:11深さ（cm）:2高さ（inch）:3.9幅（inch）:4.3深さ（inch）:0.8モデルID:C660501X01CIL:0010636850製造国:スペイン財布形···二つ折りカラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···本革
http://narcologia.ru/goods/response220642.html
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