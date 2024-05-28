【本革クロコ・希少】　◆ヒマラヤ　クロコダイル　二つ折り財布　大型◆

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数ある商品の中よりご覧いただきありがとうございます。ハンドメイドにより海外工房で制作された、ヒマラヤクロコダイル二つ折り財布の出品になります。天然素材のクロコダイル革を使用する為、一つ一つが異なる1点物になり写真が実際にお届けする商品です。ワシントン条約（CITES発行）に基づき正規輸入された商品で、本物保証するCITESの写真が10枚目です。※CITES書類はファームの個人情報を含む為、お渡し出来ませんのでご了承下さい。【素材】クロコダイル革(外)牛革・布(内)【サイズ】横幅：11.0CM高さ：10.0CM 厚み：2.5CM【カラー】ヒマラヤホワイト【使用】二つ折り財布（マグネット式）カード入れ：6個 札入れ1個 コインケース（ラウンドファスナー） ※素人寸法の為、多少の誤差はご了承ください。※天然素材のクロコダイル革を使用して海外で制作されている為、多少の傷・色落ちなどがある場合もございます。ヒマラヤクロコダイルは皮革の中でも特に数量が限られており、最も高価な革だと言われています。数日中にヤマト運輸（宅急便コンパクト）にて発送致します。ご質問等、何か有りましたら入札前にコメント欄よりご連絡をお願い致します。＃男女兼用#ラウンドファスナー