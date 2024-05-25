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AKIRA NAKA グラフィックTシャツ　モダン
商品番号 N57504123211
商品名

AKIRA NAKA グラフィックTシャツ　モダン
ブランド名 アキラナカ
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

AKIRANAKAのモダンなTシャツです。似たようなTシャツを持っているため出品します。カジュアルなシーンや、ジャケットのインナー、またスカート、パンツ等着回しやすいデザインです。●サイズ：タグ表記3サイズ身幅46cm総丈67cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：表地綿100%●状態：1回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。柄・デザイン···その他カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋#トゥモローランド#エストネーション#エンフォルド#デプレ#トゥモローランド#ユナイテッドアローズ#アナイ#エンフォルド#タロウホリウチ
http://narcologia.ru/goods/ordering893479.html
http://narcologia.ru/goods/preference925538.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce751955.html
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