AKIRA NAKA グラフィックTシャツ　モダン

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AKIRANAKAのモダンなTシャツです。似たようなTシャツを持っているため出品します。カジュアルなシーンや、ジャケットのインナー、またスカート、パンツ等着回しやすいデザインです。●サイズ：タグ表記3サイズ身幅46cm総丈67cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：表地綿100%●状態：1回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。柄・デザイン···その他カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋#トゥモローランド#エストネーション#エンフォルド#デプレ#トゥモローランド#ユナイテッドアローズ#アナイ#エンフォルド#タロウホリウチ