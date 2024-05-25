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ルイ・ヴィトン ポルトフォイユ•クレマンス 長財布
商品番号 W51228166851
商品名

ルイ・ヴィトン ポルトフォイユ•クレマンス 長財布
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 8,695 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■商品状態　購入時期：1年前傷スレあり。定価11万です。訳ありなので値段はダウンさせておきます。欲しい方はよろしくお願いします質問はコメントまでお願いします#ルイ・ヴィトンアポジェ#LCS#ルイ・ヴィトンカラー···ブラック
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