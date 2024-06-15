フォロー割☆実物写真☆クロコダイル 長財布 ワニ革 金運UP ラウンドファスナー

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フォロー割実施中-----☆☆新店セール開催中☆☆安い即決設定+送料無料+専用布袋サービス+フォロー割フォロー割17280→→→16000------------------------------------------------ハンドメイドで作る一枚革のクロコダイルラウンドファスナー長財布、鱗のラインがとても立体的で強く印象づけてくれています。内装には牛革を使うことで、高級感と清潔感が与えてくれます。一つとして同じ柄のものはなく、“世界で一つしかない製品”なので自分だけのオリジナル感が高いクオリティの商品となっています。------------------------------------------------■【特長】背鰭／センターカット／ラウンドファスナー／本ワニ革／繋ぎなし一枚革／金運色■【スタイル】開閉式ラウンドファスナー財布■【サイズ】縦10.5cm、横19.5cm、奥行き2.8cm■【仕様】お札入れ2、ファスナーコイン入れ1、カード入れ12■【素材】クロコダイル革(外)/牛革(内)■【カラー】グリーン------------------------------------------------※こちらの商品は、独自の方法により採寸しています。計り方によっては、表記サイズと誤差が生じることがあります。※天然素材を使用し、ハンドメイドで作成した商品になりますので、革本来のキズや製作時の汚れ等がある場合がございます。※クロコダイルを使用した商品になりますので、革本来のシワの都合上イメージと多少の誤差がある場合がございます。------------------------------------------------