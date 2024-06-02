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ピカチュウ　25th ミラー　PSA10
商品番号 G22864754268
商品名

ピカチュウ　25th ミラー　PSA10
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 2,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ピカチュウ　25thanniversaryミラーPSA鑑定品psa10を取得しておりますが、完美品を保証するものではないので画像にてご確認願います。（白かけや横線、ホロかけなどがあるカードでもpsa10の個体はあります。）商品は画像にあるものが全てです。詳細は画像にてご参照ください。現状でのお引渡しとなりますので状態に十分ご理解いただいた上でのご購入をお願い致します。※出品しているpsaの商品はすべて自分で鑑定に出したものであり、最近話題のカードの入れ替えなどは一切行っていないものになりますので、安心してお買い求めください。もちろん自分で出したものなので鑑定に出した本物の証拠はあります。最後までご覧いただきありがとうございます！
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