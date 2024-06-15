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1017 ALYX 9SM(ALYX) アリクス キャップ
商品番号 R89347160452
商品名

1017 ALYX 9SM(ALYX) アリクス キャップ
ブランド名 アリクス
特別価格 税込 5,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

alyxのキャップになります。浅すぎず深すぎずと、バランスの良い形です。alyxお馴染みのバックルで調整するタイプになっており、これだけでもポイントになります。サイズはフリーで出品者はだいたい内周60cmほどを普段着用しますが充分余裕があります。是非ご検討ください。
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