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グッチ　エンボスロゴ入り　ジップ長財布
商品番号 P73905503109
商品名

グッチ　エンボスロゴ入り　ジップ長財布
ブランド名 グッチ
特別価格 税込 19,135 円
在庫状況 あり

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商品詳細

12.3万くらいで購入半年間使用使用に伴う、擦れ等はございますが、特別大きなダメージなく、コンディションは良いかと思いますカラー···オレンジ上質なレザーに、ゴールドの金具がマッチして、とても品があり、なかなか被らないため、おすすめですお探しの方はぜひ！
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