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ウォレットコード ウォレットチェーン ホースハイド 真鍮 weirdo
商品番号 V22257410161
商品名

ウォレットコード ウォレットチェーン ホースハイド 真鍮 weirdo
ブランド名 ウィアード
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#パンパンダ商店オリジナル特化コーナー♡8000円からお値引きオリジナルウォレットコードレザーストラップレザーコードホースハイドビンテージ仕上げの馬革を表裏貼り合わせ5mm幅にカット後コバ処理をした紐をギッチリと四ッ編みしました。※表裏銀面ですので厚み、強度かなりあります☺︎当方、20年程革製品の製造をしております。本気思考の方に使って頂けたらと思います。スマホ決済メインの方はストラップ付きのカバーに付けてスマホコードとし使用しても良いかと思います☺︎・在庫1・カラーブラック・Sizeベルトループ含め全長80cmナスカン〜ナスカン全長70cmコード太さ10mm(結構太め)・金具真鍮※他でも販売しておりますので急な削除ご了承下さい。ウォレットコードウォレットチェーンホースハイド馬革drmartensキーホルダードクターマーチンcrazybombクレイジーボムセディショナリーズredwinggladhandグラッドハンドGANGSTERVILLEgangstervilleギャングスタービルweirdoウィアードbygladhandバイグラッドハンドRUDOルードテンダーロインcaleeradialschottratfinkラットフィンクtenderloinwtapsratlandwhite'sbootswescoホワイツウエスコpunksskinspsychobillyパンクpunk#キーホルダー#ウォレットチェーン#ウォレットコード#ホースハイド#馬革#drmartens#rドクターマーチン#crazybomb#クレイジーボム#gladhand#redwing#グラッドハンド　#WEIRDO#weirdo#ウィアード#gangsterville#GANGSTERVILL#ギャングスタービル#RUDO#rudo#calee#radial#リアルマッコイズ#バズリクソンズ#schott#ratfink#tenderloin#テンダーロイン#WTAPS#wtaps#whitesboots#wesco#ホワイツ#ウエスコカラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate115148.html
http://narcologia.ru/goods/passionate43013.html
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