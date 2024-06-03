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- Patagonia 90’s oval rogo-Tee made in USA
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商品詳細
ご購入いただける場合、ご購入前にコメントをお願い致しますm(__)mお手数ですがご協力お願い致します。メーカ：Patagoniaサイズ表記：Small実寸サイズ↓肩幅約45cm身幅約46.5cm着丈約60cm袖丈約21.5cm(測り方による若干の誤差はご了承下さい。)カラー：VenturaWhite形状：クルーネック/セットインスリーブ生地：100%cottonコンディション：使用感がある古着コンディションです。古着慣れしている方でしたら問題ない範囲だと思います。その他、特筆すべき大きなダメージや目立った汚れはなく比較的綺麗な部類の古着だと思います。その他：生産時期タグがかすれて見えないですが、90年代初頭から中期の物だと思われます。#古着#アメリカ製#ヴィンテージ#ビンテージ#80's#90's#チャンピオン#Levis#Lee#パタゴニア#バナナリパブリック#ラルフ#RRL#vcm
http://narcologia.ru/goods/stealth496776.html
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