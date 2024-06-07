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エルメス　HERMES マフラー
商品番号 Y31680618747
商品名

エルメス　HERMES マフラー
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 14,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆カラー···ブラック　裏面ネイビータグ付き未使用です。箱などがありません。《商品状態》未使用の為汚れなどもありません。保管状態も良かったのでヨレなどもございません。只今5000円引き！！！お早めにどうぞ^^◆素材···カシミヤ◆柄・デザイン···無地◆カラー···ブラック　ネイビー
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