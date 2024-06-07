エルメス　HERMES マフラー

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商品詳細
◆カラー···ブラック 裏面ネイビータグ付き未使用です。箱などがありません。《商品状態》未使用の為汚れなどもありません。保管状態も良かったのでヨレなどもございません。只今5000円引き！！！お早めにどうぞ^^◆素材···カシミヤ◆柄・デザイン···無地◆カラー···ブラック ネイビー
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