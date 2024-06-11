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イブ・サンローラン　リヴゴーシュYSLロゴベルト（ゴールド）
商品番号 K94285944829
商品名

イブ・サンローラン　リヴゴーシュYSLロゴベルト（ゴールド）
ブランド名 イヴサンローラン
特別価格 税込 11,024 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■ブランド名・イヴ・サンローラン■商品名・ＹＳＬロゴバックルベルト■カラー・ベルト　：ハラコ×レザー、ブラック×ブラウン・バックル：ゴールド（艶あり）■付属品■サイズ・バックル：W11cm×H7.1cm・ベルト　：幅3.8cm×全長110cm）適応ウエスト78cm～91cm　5穴が空いています）※素人寸法につき、誤差はご了承願います。■商品状態・美品（細かなスレはよく見ればありますが、目立った傷なし）■商品説明イヴ・サンローランリヴゴーシュの極少限定ＹＳＬロゴバックルベルトです。ブランドアイコンのＹＳＬロゴをメタルバックルに落とし込んだ大人気の1本です！クリスティアーノ・ロナウド、リルウェインなど多数の著名人が着用していました。 シンプルなデザインでありながらも、着用するとインパクトがあり、尚且つ合わせやすくお勧めとなります。以前こちらで購入しましたが、ほぼ使うことなくタンスの肥やしになっておりましたので出品する運びとなりました。　画像の追加やその他質問などございましたらお気軽にコメントまでお願いします。
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