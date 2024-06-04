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DOUBLE RL RRL ダブルアールエル　レザーウォレットチェーン
商品番号 F46326760811
商品名

DOUBLE RL RRL ダブルアールエル　レザーウォレットチェーン
ブランド名 ダブルアールエル
特別価格 税込 5,635 円
在庫状況 あり

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商品詳細

今回はこちらの商品今回はこちらの商品を閲覧していただき誠にありがとうございます。値段交渉や状態確認はご購入前にコメントにて確認して下さい。状態区分S-新品未使用A-目立った汚れ、傷無しB-多少汚れ、傷有りC-汚れ、傷有り状態…a全長…79[内容表示]DOUBLERLRRLダブルアールエル　レザーウォレットチェーン　poloRalphLaurenポロラルフローレン　ウォレットコード　レザーウォレットコード[素材]レザー[発送期間]ご購入から1~3日以内に発送させて頂きます。[注意事項]・古着の為、神経質な方はトラブル原因になりかねますのでご購入をお控え下さい。•今回はこちらの商品を閲覧していただき誠にありがとうございます。色合いの誤差はご容赦下さい。•他サイトにて併売している為、在庫がない場合があります、ご容赦下さい。•基本LAWSONか郵便局にて発送致します。タイミングによってはセブンかファミマの発送を致しますが、指定がある場合はコメントにてお願いします。-[]
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