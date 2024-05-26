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【美品】メンズ　CHANEL ネクタイ　ビジネス　小物　総柄　シルク
商品番号 H41419827533
商品名

【美品】メンズ　CHANEL ネクタイ　ビジネス　小物　総柄　シルク
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 1,596 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【No.44】ご覧いただきありがとうございます！【ブランド】シャネル【生産国】イタリア【素材】シルク60%ウール40%【カラー】総柄　レッド系【状態】目立った傷や汚れなどなく使用感も少ない美品です。まだまだ長く使用頂けます。【サイズ】大剣幅：9.5センチ全長：145センチ【その他】スーツ・ビジネス用だけでなく、古着コーデ・ネクタイコーデにもオススメの一品です。
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