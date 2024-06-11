PRAIRIE TRADITIONAL FACTORY プレリートラディ　ベルト

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商品詳細
全長約96センチ。 穴が五つ空いています。最小が約78センチ〜最大が88センチです。素材自体がレザーと黒とピンク部分はゴムで出来ていますので長さは多少伸びます。88センチを多少超えても付けれるとは思います。★状態★数回着用しています。レザー部分の傷や金属部分の多少の経年劣化がございます。古着にご理解がある方のみ入札ください。 送料節約の為、商品は小さく畳んで発送致します。
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