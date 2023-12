PUMA KITH Highsnobiety コラボ スニーカー

RonnieFieg×Highsnobiety×PumaBlazeOfGlory\"DarkNavyRed\"サイズ28.5cm定価26000円程です。KITHとHighsnobietyとPUMAのコラボ品です。表面に若干のスレ、汚れありミッドソール、アウトソールに若干の汚れあり加水分解などはありません。磨けば綺麗になります。箱はありません。■アイテム詳細ブランド:プーマモデル:BLAZEOFGLORY【kith】2011年にKITHNYCが設立。KITHという名前の由来は、KITHandKINという言葉からきており、スコットランドの古い言葉でFriends\u0026Family(友達と家族)を意味しています。2012年にはオリジナルアパレルブランドKITHの販売を開始。ロニーがお客様からスニーカーよりも自身が着用していた服を何かと尋ねられることが多かったことから需要があると気が付き始めたそうです。その後、ブルックリン、マンハッタンのレディース専門店、そしてマイアミにも店舗をオープン。SOHOにある本店では、ナイキとのポップアップショップを開催している。その後様々なコラボを発表し、NYFashionWeekでコレクションを発表するなどその勢いは止まりません。offwhite・fearofgod・essentials・YEEZY・supreme・JJJJOUND・AimeLeonDore・kith好きには特にオススメです!KITHPUMAハイテクスニーカー



