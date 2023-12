if six was nine スコーピオンTシャツ

IF SIX WAS NINE/SCORPION-EM-W/HSV IF SIX WAS NINE/SCORPION-EM-W/HSV



IF SIX WAS NINE/SCORPION-EM-W/HSV

数年前に表参道のBEDROCKで購入したscorpionTシャツです。購入後は数回試着したのみで状態は良いと思います。元からタイトなサイズ感の同ブランドですが、こちらは着用しやすい、貴重なサイズ3です。探されていた方やhydeさん好きな方、よろしくお願いいたします。柄・デザイン···プリント(ロゴなど)カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Vネック季節感···春、夏、秋