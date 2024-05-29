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if six was nine スコーピオンTシャツ
商品番号 H13046793833
商品名

if six was nine スコーピオンTシャツ
ブランド名 イフシックスワズナイン
特別価格 税込 4,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前に表参道のBEDROCKで購入したscorpionTシャツです。購入後は数回試着したのみで状態は良いと思います。元からタイトなサイズ感の同ブランドですが、こちらは着用しやすい、貴重なサイズ3です。探されていた方やhydeさん好きな方、よろしくお願いいたします。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Vネック季節感···春、夏、秋
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